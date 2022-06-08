Україна засіяла 75% від минулорічних площ - Шмигаль [ Редагувати ]
Посівна кампанія в Україні пройшла успішно, хоч і була "найскладнішою в історії країни". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, українські аграрії засіяли 75% площ, використаних торік під сільськогосподарські культури.
Тепер починаємо підготовку до збору врожаю. І розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями.
Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.
Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги зберігання на 10-15 млн т, заявив голова уряду. Паралельно Кабмін працює над забезпеченням пального для аграріїв.
Нагадаємо, що глава російського МЗС сергій лавров нахамив журналісту у відповідь на запитання про вкрадене українське зерно.
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Чи може це вплинути на майбутній врожай? Про аграрні перспективи - далі.
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