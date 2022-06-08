Посівна кампанія в Україні пройшла успішно, хоч і була "найскладнішою в історії країни". Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, українські аграрії засіяли 75% площ, використаних торік під сільськогосподарські культури.

Тепер починаємо підготовку до збору врожаю. І розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями. Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги зберігання на 10-15 млн т, заявив голова уряду. Паралельно Кабмін працює над забезпеченням пального для аграріїв.

Нагадаємо, що глава російського МЗС сергій лавров нахамив журналісту у відповідь на запитання про вкрадене українське зерно.