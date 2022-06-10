Голоду в Україні не буде. Бо в нас достатньо запасів харчів. Але ціни на них будуть вищими. Бо і південь нашої країни, який традиційно годував Україну, тимчасово окупований. І з бензином проблеми. І з логістикою.

Тож як уже змінилися базарні цінники - ми вирішили порівняти у двох регіонах: у Рівному і Сумах. Чи відрізняються вони, залежно від області? І скільки зараз коштує літній продуктовий набір - ягоди та перші овочі.

Центральний продуктовий ринок у Рівному. На прилавках - перші ягоди та молоді овочі. Вибір великий. Ціни - різні.

Тут є різні сорти, бо я вже бачу. Тута Джоі є і ця. По сто один восімдесят п'ять. Сто гривень. Їжте на здоров'я. - Дякую.

Ягоди - всюди. І в ящиках, і ось так - розфасовані в окремі пластикові упаковки. Пані Ольга - фермерка з Млинова. Продає полуницю.

Ольга, фермерка з Млинова:

- А чи вродила? Вродить - вродила, але нема в нас дощу і вигорає. Бачте, нема великої - горить. Просто нема дощу.

За кілограм пані Ольга просить...

Микола, рівнянин:

Сімдесят гривень - це в предєлах норми.

І це найдешевша полуниця, що нині є на ринку у Рівному Тож за ягодою покупці шикуються в чергу.

Тетяна, рівнянка:

Мені дорого, бо я на пенсії, але ж хочеться хоть трошки. Прийдем да й свіжу з'їмо. - Вітамінів? - Да, да. Все одно треба хоть трошки.

Хоч полуничний сезон - у розпалі, але ціни порівняно з минулим роком - високі:

Ольга, фермерка з Млинова:

Дорожче, да. Ну солярки нема, ще де заправитись, нема чим привезти.

Брендові сорти та й взагалі вартують сотню гривень.

Закарпаття, Волинь, Одеса, Полтава. Географія, звідки везуть першу ягоду, змінилася. Раніше - на цих прилавках найбільше було ящиків із... мелітопольською черешнею. А ще - із херсонськими першими помідорів. Тепер їх тут, звісно, нема:

Євгенія, продавчиня:

Помідорчики - Заліщики, Тернопільська область, огірки - домашні - Володимирецький район. Помідори Умань рожеві Чері - Турція.

І порівняно з минулим роком, все значно дорожче. Та попри ціну, таки зберу собі салат:

- В яку ціну Ваші огірочки? - 60. - І звідки вони до Вас? - Володимирецький район. - Наші рівненські? -Да. - Кілограмчик. - Смачні солоденькі огірочки. - Ще щось буде? - Да, капусточка в яку ціну? - 37-35. - Мені таку невеличку і помідорчиків. - Скільки Вам помідор?- Заліщики да? Да, Тернопільська область, солодкі смачні - Пів кілограмчика, давайте.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Огірочки, помідорчики та капуста. Такий набір молодих овочів на салат нам у Рівному обійшовся у 129 гривень. А скільки треба грошей, щоб посмакувати цією вітамінною стравою у Сумах - знає моя колега Юлія Зайцева. Вона теж вирушила на закупи на ринок.

Юлія Зайцева, кореспондентка:

Ми на Центральному ринку Сум вже трохи скупилися. Взяли кілограм огірків, невеличку капустину та пів кілограма помідорів. За усе заплатили півтори сотні гривень. Зараз Вам покажемо, які ціни на молоді овочі та ягоди у Сумах і чи можна торгуватися.

Асортимент продукції на базарі - на будь-який смак. А от ціни, зізнається Світлана, навряд чи знизяться. На відміну від Рівного, куди везли і везуть городину із західних регіонів, Суми - більше залежать від півдня:

Світлана, продавчиня:

Нас південь не годує, повністю все Херсон, так як раніше, все йшло з Херсону, молода капуста, молодий свіженький огірочок, все це було херсонське. А зараз все йде западна Україна, западна Україна, або, дякуємо, Польща допоможе, закордонні, це например, помідорчик, це Польща, такий - це Україна.

Рожевий український томат коштує 85 гривень, але його закордонний родич - наполовину дешевший! Ціна на огірки - від 40, майже стільки ж і капуста. Пані Надія закупилась овочами на всі вихідні.

Надія, покупець:

Ну оце, оце 500 гривнів. Я купила картошки молодої, огірків кілограм, ну це для всього сімейства, помідорчиків, для малого - цвітної капусти, шоб варить, йому годік, таку капустину. Ось оце в мене осталось з 500 гривень, ще одне зелене яблуко куплю і всьо.

Жінка каже: тиждень тому було ще дорожче.

Черешню, як і раніше, везуть до Сумщини - з півдня, але з інших районів.

Світлана, продавчиня:

Мелітополь, Запорожжя, була черешня, ну а щас Нікополь, щас же ж туда закрито. - А нікопольська на смак відрізняється? - Можете скуштувати….ні, така сама.

Зате полуниця на прилавках вже своя, сумська. Хоча ціною ягода не надто відрізняється від привозної черешні.

Сум'яни кажуть, за таких цін час думати про власні городи. Та бояться, що все одно вийде дорого і важко. Тож, всі сподівання наразі на перемогу: