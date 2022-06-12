Зустрілися зі старими друзями, пограли у футбол та ще й допомогли українській армії. У Києві волонтери організували футбольний турнір за участі наших захисників. Поки спортивне шоу тривало - назбирали на техніку для військових. Яку саме? І чого потребують наші захисники? Репортаж Анатолія Журавльова.

Такого ажіотажу на стадіоні "Локомотив" у Києві не було давно.

Чотирнадцять команд. Більш ніж сто футболістів! Переважно - військовослужбовці та волонтери, добровольці та силовики.

Урочисте відкриття - і футбольна феєрія починається.

Поки футболісти завзято змагаються за головний трофей турніру - Кубок Єдності - глядачі емоційно вболівають за своїх.

"Киевхлеб" молодцы!

Діана - разом із колегами - підтримує збірну підприємства, де вона працює.

Діана, вболівальниця:

24-го лютого не припиняли виробництво, тримали свої лінії. Відвантажуємо ЗСУ наразі, ТрО, в самі гарячі точки і на окуповані території, тому нас запросили.

Не лишилися осторонь й прикордонники.

Вадим, капітан збірної команди Державної академії прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького:

Зненацька це запрошення прийшло. Звичайно, керівництво академії вжило всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити нашу участь. І буквально, ну як військові - раптово, швидко, оперативно зреагували. І звичайно - з великим ентузіазмом.

Головна мета турніру - зібрати кошти на закупівлю квадроциклів і квадрокоптерів для української армії. Ознайомитися з технікою могли всі охочі просто під час турніру.

Роман Абрашин, піар-менеджер благодійного фонду:

Ідея прийшла на кухні: "а давайте!"- "а давайте!". І якось два тижні й ми вже з вами тут. Багато роботи, дуже багато роботи. У нас буквально 5-6 людей це все організували. Але разом до Перемоги. Треба це робити. Хто крім нас?

Підіймати настрій учасникам змагань та гостям на трибунах взялися українські співаки.

Khayat, співак:

Я під час виступу казав, що зазвичай коли виступає артист, то в нас якийсь віджеїнг або щось, а у мене грали футболісти - наші захисники, це якось дуже атмосферно.

Подібні атмосферні заходи організатори вже планують проводити - і в інших містах України.

Олександр, капітан збірної Національної гвардії України:

Такі турніри вони об'єднують людей для того, щоб допомогти нашій армії зараз. Хто чим може. Ви знаєте, хто квадрокоптери, хто приносить там пачку чаю - і це є не мала допомога. Тому звичайно всі намагаються, навіть військовослужбовці самі скинутись і там щось допомогти, щоб для нас купили. Це нас приведе до Перемоги, я впевнений.

А сьогоднішнє завдання - зібрати кошти для наших захисників - виконано! Тож переможцями можна вважати всіх, хто завітав на турнір, кажуть організатори: і учасників, і глядачів.