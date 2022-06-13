Наврочили! Всі ми пам'ятаємо, як російська пропаганда розповідала, що Україною їздять бандеромобілі. Так от тепер - їздять. Українці може би самі і не придумали таке, але ворог підказав слушний хід. Тож тепер на Рівненщині умільці переобладнують авто на бойові "бандеромобілі". Для цього на машини встановлюють кулеметні турелі. Такі установки для кріплення зброї розробили власноруч із підручних матеріалів. Понад два десятки "бандеромобілів" вже рушили на передову і там мінусують окупантів.

Наші журналісти відвідали майстрів, аби на власні очі побачити, як тюнінгують автівки для ЗСУ.

Щоб машина стала бойовою - в кузов встановлюють турель.

Такі установки для кріплення зброї Сергій та Олександр розробили самі.

Тут буде стояти в нас броня, яка буде захищати стрільця і кулемет, який буде повертатися.

До війни чоловіки працювали на будівництві у рідному Радивилові. І жодного стосунку ані до автомобілів, ані тим паче до військової справи, не мали. А коли зрозуміли, що треба допомагати нашим воїнам, почали думати, як перетворити звичайні авто на бойові машини.

Сергій Виговський, волонтер-механік:

Придумали зробити автомобіль з туреллю, тобто з станиною, на якій буде стояти кулемет типу ПКТ. ПКТ - це є танковий кулемет, кулемет, який монтують на бронетранспортери.

Такі конструкції майстрам-самоукам замовили самі військові. Свою ідею майстри назвали Fireshot, що в перекладі – "вогняний постріл".

Олександр Вихованець, волонтер-механік:

Привезли машинку і ми начали щось з нею робити. Тобіш приставляти, думати, як зробити правильно, получився класний Амарок. Хлопчики - довольні. Військові ганяють.

Машини у Радивилів приганяють волонтери зі Львова. Ті автомобілі купують, а рівняни їх тюнінгують. Авто приїжджають вже броньовані.

Сергій Виговський, волонтер-механік:

Щотижня встановлюєм там по дві по три турелі на ті автомобілі. Ну і всьо значить спочатку були тільки на ПКМ - така модель кулемета кулемет Калашникова, а зараз є замовлення на ДШК - це такий більший кулемет, це є крупнокаліберний - 12,7 міліметрів якби там куль.

Такі "вдосконалені" машини наші військові використовують у "гарячих точках". Майстри-волонтери переобладнали вже понад два десятки автівок. І зупинятися не збираються, планують свою розробку удосконалити - працюють над виготовлення броні для стрільця.

З матеріалами для кулеметних турелей допомагають небайдужі. Метал закуповує Юрій.

Юрій, житель Рівненської області:

Я якось проїжджав просто мімо. Бачу гараж відкритий машини стоять бендеромобілі, ну під'їхав запитав, може хлопцям чим допомогти - хлопці говорять треба металу. Хто грошима, хто матеріалом.

Радивилівські майстри-волонтери називають свою турельну справу - улюбленою. Чоловіки переконані, такі "бандеромобілі" допомагають знищувати окупантів, а відтак наближають нашу перемогу.

Олександра: