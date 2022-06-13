У Фінляндії запустили найшвидший в Європі суперкомп'ютер [ Редагувати ]
У Фінляндії запустили найшвидший та енергоефективний у Європі суперкомп'ютер LUMI ("сніг" фінською - ред.). Він є третім за продуктивністю у світі. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
Пікова продуктивність нового суперкомп'ютера становитиме 550 петафлопс (550 млн мільярдів обчислень за секунду). LUMI використовує системи природного охолодження, а його відпрацьоване тепло на 20% забезпечуватиме централізоване теплопостачання у фінському місті Каяані, де він знаходиться.
LUMI стане загальнодоступним для європейських користувачів у вересні 2022 року.
Обчислювальну потужність суперкомп'ютера використовуватимуть для наукових проривів у медицині та кліматичних дослідженнях. Наприклад, розробці вакцин, діагностиці раку чи пом'якшення наслідків зміни клімату.
Нагадаємо, що американська корпорація Meta (власник Facebook та Instagram) у січні 2022 року запустила новий суперкомп'ютер AI Research SuperCluster (RSC).
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