Зоозахисники проводять благодійну акцію у Черкасах [ Редагувати ]
Придбай наліпки - допоможи тваринам із гарячих точок. У Черкасах зоозахисники розпочали благодійну акцію. Містянам пропонують купити патріотичні наліпки із зображенням тварин, а отримані гроші витратять на закупку корму для тварин із зони бойових дій. Більше про ідею допомоги у наступному сюжеті.
Це відео з Миколаївщини. Там небайдужі опікуються котами й собаками, яких люди не змогли взяти з собою, тікаючи від війни. Щоб допомогти тваринам із зон активних бойових дій, у Черкасах стартувала акція.
Тут і соняхи, і маска, зблизька якщо видно. Бо смерть ворогам.
Ірина - ілюстраторка і зооволонтерка. І ці яскраві наліпки результат її роботи - тут коти й собаки у захисній амуніції або із висловами, які вже стали крилатими для українців.
Ірина Жучок, ілюстраторка:
Якісь певні героїчні моменти, які запам'ятались всім українцям, і звичайні люди і захисники мужні, і якісь смішні історії-меми. Сама праця була не важкою.
Наліпки можна придбати у місцевій мережі зоомагазинів.
Надія Саватєєва, власниця зоомагазинів:
Реагують в принципі добре, багато хто в кого немає 50 грн, не беруть наклейки, а кидають 20, дуже багато людей хочуть допомогти.
Зоозахисники хочуть нагадати людям, що важливо допомагати й тваринам. Адже гуманне європейське ставлення до котів та собак серед іншого і відрізняє нас від загарбників.
Валентина Калініна, зоозахисниця:
50 гривен - это не такие большие деньги, а вложив такой вклад вы получите яркие наклейки и поучаствуете в судьбе животных, которые под взрывами и обстрелами смогут быть накормленными.
Усі гроші після розпродажу тиражу патріотичних наліпок витратять на корм тваринам і відправлять туди, де зараз найважче. Звіти за результатами акції зоозахисники обіцяють зробити публічними.
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