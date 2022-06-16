Всі секрети Привозу людям, яких війна привела до Одеси, розкривають місцеві господині. Дві одеситки започаткували щотижневі безкоштовні екскурсії. Розповідають про історію ринку, місцеві особливості, знайомлять гостей з перевіреними продавцями. Вчать, як перетворити похід на Привоз на справжнє одеське задоволення. Пішли на закупи і наші кореспонденти.

Це - ніби й не екскурсія. Просто одеські хазяйки діляться досвідом з господинями з Маріуполя та Херсону.

Тетяна Димнич, екскурсовод:

Отлично, я покажу все места, куда я хожу с самого раннего детства. Наверное, это - одесское: мы любим общаться, мы любим покушать. Мы - хорошие, и к нам тянутся хорошие люди.

Тетяна та Юлія раз на тиждень гуляють Привозом з тими, кого війна привела до міста. Так знайомлять гостей з одеським життям.

Юлія Сущенко, екскурсовод:

Поднять настроение, показать. Какая Одесса может быть. Мы хотим показать только лучших людей: к кому надо ходить, с каким настроением ходить.

Розповідь про історію Привозу весь час переривають продавці, які пропонують гостям скуштувати товар.

Екскурсовод Тетяна знайомить біженок зі своєю другою родиною - перевіреними продавцями.

Тетяна Димнич, екскурсовод:

Мне нужно на бутербродик с красной икрой - тогда бери это. То есть, мы приходим еще и за общением. Вот, как раз, с Викой мы давно друг друга знаем, знаем детей, мужей.

Грузинка Кето щедро нарізає сулугуні. Вона розуміє біженок: сама втекла до Одеси від війни в Абхазії.

Кето, продавчиня ринку:

Тогда мои дети маленькие были. Но я жила с маленьким ребенком в чужой стране, ничего нет. Мне аж жалко, они все потеряли. Мы тоже, разбомблены были. Опять та же история!

Достатньо сказати: Херсон та Маріуполь, - кажуть гості, і одесити кидаються допомагати. Пані Нонна лишилася сама з чотирма онуками. Документів на загиблих рідних не мала. Одесити допомогли облаштувати життя та оформити дітей.

Нонна, переселенка з Маріуполя:

Когда соседи узнали, что у них живет бабушка с четырьмя внуками, вы не поверите - дверь не закрывалась. Кто-то приносил продукты, кто-то вещи, кто-то деньги, кто-то просто приходил спросить: как у вас дела, вам нужна помощь. А как вы себя чувствуете, а как детки, а может быть, деткам нужно лекарство? Я очень благодарна одесситам, очень!

Привоз зустрічає гостей, як рідних. І ділиться секретами.

Про чорноморську рибу цього літа в Одесі можна лише мріяти. На прилавках - сардель і хамса з Каспію та Балтики. Але і з неї можна робити легендарну одеську страву.

Надія, переселенка з Херсону:

Вот, даже пишут: "На биточки". Мне подружка говорит: биточки, биточки. А мы такого не знаем.

Гостей одразу вчать - і з чого готувати, і як.

Надія, продавчиня риби:

Вот такая филе делается. Видите какая красивая филе, свежайшая. Промыли, лучок зеленый взяли - мелко порезали, укропчик - мелко порезали, ложку майонеза бросили до этой рыбки, посолили, поперчили, 3 яйца на килограмм, ложка муки , много не надо, не забивать тесто. Смешали вот это все и ложечкой на сковородку.

За дві із половиною години гості і побазарували, і поїли, і настрій підняли.

Валентина, переселенка з Маріуполя:

Теперь я буду знать, куда идти, что покупать и у кого!

Анастасія, переселенка з Херсону:

Если хотите познакомиться с одесским колоритом, вам - сюда. Вот, я, прям, насытилась всей этой атмосферой.

Наступна прогулянка Привозом буде за тиждень.