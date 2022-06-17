Секретар РНБО зробив заяву про загрозу нового наступу з Білорусі [ Редагувати ]
Рада національної безпеки та оборони України не бачить загрози нового наступу з території Білорусі. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Ми свідомі того, що відбувається на цій території (Білорусі - ред.). [Знаємо про] ті засоби ураження, які на сьогодні там сконцентровані...
Коли ми кажемо "готові чи не готові" (вторгнутися в Україну - ред.), треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогодні не бачимо, що там є спроможності, там є сили.
У Білорусі відбуваються військові навчання, українська розвідка уважно стежить за всіма процесами, зазначив Данілов.
Ми володіємо інформацією, що відбувається на території Білорусі. Ми не бачимо таких загроз, тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий контрнаступ, який відбувся 24 лютого.
Така концентрація російських військ, як була на 24 лютого, сьогодні в Білорусі відсутня.
Нагадаємо, що напередодні секретар РНБО повідомив, що 15 червня президент Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому доручив перевірити готовність до можливого повторного вторгнення з території Білорусі.
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