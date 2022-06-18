Криптошторм триває: біткоїн впав до $18 345, Ethereum - нижче $1000 [ Редагувати ]
На ринку криптовалюти триває стрімкий обвал. Біткоїн за останню добу впав у ціні на 10,8%, до $18 345. Вартість віртуальної валюти опускалася нижче за $19 тис. вперше з листопада 2020 року. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Слідом за біткоїном падають курси інших криптовалют. Зокрема криптовалюта №2 Ethereum або "ефір" подешевшала на 12,36% - до $946.
Криптовалюти почали знижуватися на тлі посилення грошово-кредитної політики ФРС США і зростання облікових ставок у всьому світі. Експерти прогнозували, що у другій половині року біткоїн може зрости до $45 тис., але навряд чи оновить максимуми.
Нагадаємо, що в середині березня 2022 року в Україні легалізували криптовалюти. Раніше "Подробиці" опублікували інструкцію про те, як купити біткойни в Україні.
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