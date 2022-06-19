Рашисти обстрілюють Харків: як виглядають укриття [ Редагувати ]
Не дають окупанти розслабитися і харків'янам. Сьогодні знову завдали ракетного удару по одному з районів міста. Поцілили по промисловій зоні. Піротехніки на місці виявили обманну ціль з ракети "Іскандер". Підступність її в тому, що саме на неї реагує ППО, а ракету може і не збити.
Тому, місцева рада закликає людей не ігнорувати повітряні тривоги і ховатися в бомбосховищах. Світлана Шекера проінспектувала укриття. Що побачила там? Дивіться.
Пані Катерина разом зі своєю кішкою живе цій кімнаті під землею чи не з початку війни. Сюди переселилася із квартири на Північній Салтівці.
Катерина, жителька Харкова:
В торец пятиэтажного дома попала вот такая вот хорошая игрушка. С четвертого етажа по пятый горело все, а у нас в девятиэтажке посыпались стекла. Все с первого по последний к торцу этого дома, полетели все стекла.
Пенсіонерка має проблеми з ногами. Спуститися з дев'ятого поверху їй допомогли рідні. Тепер пані Катерина, почувається у більшій безпеці.
Катерина, жителька Харкова:
Мне в этом бункере ничего не страшно, потому что я вообще ничего не слышу на левое ухо. Вот они мне говорят: там, там, там. Слава богу, я не слышу. А если б еще и это слышала б - вообще не знаю, что делала бы.
А в коридорі за столом до іспитів готується першокурсниця Анастасія.
Анастасія, студентка:
Я стараюсь держаться на уровне, вот сейчас второй семестр закрываю, у меня два предмета, один -93, другой - 96, то есть стараюсь. Оюсталось закрыть еще три предмета. Не знаю, честно говоря, сколько там по другим предметам.
До бомбосховища дівчина прийшла разом із мамою ще на початку квітня. У вільний час Настя допомагає навчатися й іншим дітям.
Анастасія, студентка:
Мы сдесь познакомились, достаточно много хороших людей тут живет, по взможности я помогаю кому-то. Сейчас первокласснику помогаю учить английский
Бомбосховище стало тимчасовою домівкою для кількох сотень людей. Чимало з них - діти.
Залишати укриття поки не планують навіть ті, чиє житло вціліло.
Наталія, жителька Харкова:
Не, домой я не пойду. Страшно, очень страшно, дома было невозможно, трусится дом, нам было страшно, я выскакивала на улицу с мокрой головой еще в марте, дома не отапливалось и я прибежала сюда.
Без потреби люди не ризикують виходити на вулицю. Хіба щоб отримати гуманітарну допомогу.
Катерина, жителька Харкова:
Живем как в общежитии, я б так это сказала. В принципе все нормально кроме повышенной влажности, сдесь вот капает такое все.
Скільки ще доведеться перебувати в укритті та чи буде куди повертатися - поки люди про це не думають.
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