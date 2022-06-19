Верховна Рада внесла тимчасові зміни до закону про загальну середню освіту, які на час воєнного стану скасовують обмеження на кількість учнів у класах і тривалість навчального року.

Рішення парламенту призупиняє норму закону про загальну середню освіту, яка встановлює тривалість освітнього процесу в межах навчального року не менше 175 навчальних днів.

Також призупиняються положення про наповнюваність класу - не менше 5 і не більше 24 учнів у початковій школі, не менше 5 і не більше 30 - у базовій чи профільній школі.

Рада дозволила продовжувати контракти з директорами шкіл без проведення конкурсу до припинення воєнного стану плюс шість місяців.

Також депутати призупинили дію положення, що вимагала проводити громадські обговорення для реорганізації, зміни типу чи ліквідації шкіл у сільській місцевості.

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко раніше заявив, що освітній процес в школах з 1 вересня планують відновити в режимі офлайн.

Нагадаємо, що Рада 19 червня звернулася до країн ЄС із закликом надати Україні статус кандидата, скасувала військовий збір для українських захисників і заборонила російську музику та ввезення книг з росії.