Про Україну говоритимуть і у вихідні на саміті Великої Сімки

Тиждень, що починається, багатий на міжнародні політичні події. Очікується, що сьогодні міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу обговорять у Люксембурзі подальшу підтримку України у розв'язаній проти неї росією війні. А згодом - відбудуться два важливі для України саміти - Великої Сімки та Євросоюзу.

Якою буде головна тема зібрань? І чому канцлер Німеччини Олаф Шольц закликає негайно реформувати ЄС? Тетяна Логунова розкаже.

Європейському Союзу - потрібні реформи. Зміни, які дозволять спростити процедуру ухвалення рішень та прийняття нових членів. Так вважає лідер однієї із найконсервативніших та найвпливовіших країн ЄС - канцлер Німеччини. Свої пропозиції політик озвучив в інтерв'ю одній із німецьких інформаційних агенцій одразу після візиту до України. І запропонував переглянути принцип одноголосності при прийнятті рішень.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

До розширення Євросоюзу мають готуватися не лише кандидати на вступ, а й сам ЄС. Для цього він повинен модернізувати свої структури та процеси ухвалення рішень. Не завжди можна буде одноголосно вирішувати все, що сьогодні вимагає одностайності.

Свої ідеї Шольц хоче обговорити з іншими лідерами ЄС. На саміті, який запланований на другу половину цього тижня. У четвер та п'ятницю лідери країн Євросоюзу зберуться у Брюсселі. І вирішать, чи надавати Україні, Молдові та Грузії статус кандидатів на вступ до ЄС. На минулому тижні Єврокомісія офіційно рекомендувала сказати "так" Києву та Кишиневу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Багато людей в Україні борються за свободу та демократію. І вони хочуть знати, що ця боротьба приведе їх в Європу. Україні потрібен статус кандидата на вступ до ЄС. І про це ми будемо говорити у Брюсселі. Вже цього четверга. І спробуємо отримати 27 "так" за конкретне рішення, спільне рішення Європейського Союзу, яке відкриє цю перспективу.

Про Україну говоритимуть і у вихідні. Але вже не в Брюсселі, а в замку Ельмау, що розташований в німецьких Альпах. Там у неділю стартує ще один важливий саміт - Великої Сімки.

Головні теми зустрічі, яка триватиме три дні, вже озвучила господарка саміту - Німеччина. Більшу частину часу присвятять Україні. Сильні світу цього говоритимуть про військову допомогу Києву, перспективи відбудови країни після завершення війни й варіанти розблокування експорту зерна з нашої держави.

Взяти участь у роботі саміту запросили й українського президента. Володимир Зеленський погодився. Утім, у якому форматі він буде присутній на саміті - поки невідомо.