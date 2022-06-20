Росія відстрочила анексію окупованих регіонів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російське керівництво перенесло заплановані псевдореферендуми на окупованих територіях. Місцеві українці не дають їм провести анексію.
Як повідомляє Центр національного спротиву, про це свідчать дані українських розвідників.
"Незважаючи на репресії, місцеві продовжують опір, тому ні про яке "добровільне" приєднання не йдеться", - зазначають розвідники.
За їхніми словами, росіянам і надалі доведеться переносити проведення "референдумів", бо тенденції до опору загарбникам на окупованих територіях продовжують посилюватись.
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