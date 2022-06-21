ЗСУ завдали удару по острову Зміїний [ Редагувати ]
Українські військові завдали удару по острову Зміїний в Чорному морі неподалік Одещини. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.
Раніше у рф заявляли, що атака на Зміїний була вранці 20 червня, однак "її відбили". Після чого ЗСУ, за заявою росіян, завдали удару по газодобувних платформах у Чорному морі.
Нагадаємо, що з’явилося відео "вишки Бойка" після ракетного удару ЗСУ.
по темі
У Сєвєродонецьку бої з російськими окупантами точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот". Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Українські захисники відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора на Сєвєродонецькому напрямку, а також в районі Богородичного на Слов’янському напрямку
У результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника
Українські військові наблизились до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це повідомив Мелітополя Іван Федоров
На сході України загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум"