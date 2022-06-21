Українські військові завдали удару по острову Зміїний в Чорному морі неподалік Одещини. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

По острову Зміїний було нанесено зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження у ході якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, обліковує значні втрати. Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення.

Раніше у рф заявляли, що атака на Зміїний була вранці 20 червня, однак "її відбили". Після чого ЗСУ, за заявою росіян, завдали удару по газодобувних платформах у Чорному морі.

Нагадаємо, що з’явилося відео "вишки Бойка" після ракетного удару ЗСУ.