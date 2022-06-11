Окупанти встановили нові ППО на Зміїному: супутникові знімки [ Редагувати ]
російські окупанти встановили нові комплекси протиповітряної оборони острові Зміїний.
Про це повідомляє компанія Planet Labs, яка опублікувала супутникові знімки.
За даними супутників, нові російські системи ППО з'явилися на захопленому острові 9 червня.
Як вважають спеціалісти з групи OSINT-88, яка займається розвідкою з відкритих даних, це можуть бути системи типу "ТОР".
Зазначимо, ЗРК "ТОР" здатний уражати повітряні цілі на відстані 15 кілометрів та на висоті до 10 кілометрів. Комплекс був розроблений росіянами у 2008 році.
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