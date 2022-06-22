Українці, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроєкт уже зареєструвати у Верховній Раді.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт №7481 внесли у ВРУ сьогодні, 22 червня. У пояснювальній записці йдеться, що метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Зокрема, мова йде про громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.