Українці, що втратили родичів на війні, можуть отримати відстрочку від мобілізації [ Редагувати ]
Українці, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Відповідний законопроєкт уже зареєструвати у Верховній Раді.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Законопроєкт №7481 внесли у ВРУ сьогодні, 22 червня. У пояснювальній записці йдеться, що метою документа є розширення списку осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.
Зокрема, мова йде про громадян, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій у Донецькій та Луганській областях, а також з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.
Пояснюється, що близькими родичами вважаються чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.
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