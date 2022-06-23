Над Покровськом збили ворожу ракету [ Редагувати ]
Фото: pravda.com.ua
У четвер, 23 червня, у Покровську стався вибух внаслідок роботи українських систем ППО. Про це повідомляє мер Покровська Руслан Требушкін.
У небі над містом збили ракету.
За інформацією ДСНС, причиною вибуху стала робота протиповітряної оборони. Ворожа ракета була збита.
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