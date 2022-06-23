Британія заборонила ввозити до росії фунти [ Редагувати ]
Уряд Великої Британії посилив санкції, запроваджені проти росії через вторгнення в Україну. Сполучене Королівство заборонило ввозити до росії європейські валюти та фунти стерлінгів, низку товарів і технологій для нафтопереробної промисловості, зокрема, авіаційне паливо. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
Заборонено експорт до росії фунтів стерлінгів та євро. Такі банкноти забороняються надавати особам, пов'язаним з росією, або для використання на території рф.
Нові обмеження мають на меті заборону надання фінансових, брокерських та посередницьких послуг, які дозволять порушити санкції.
У списку нових заходів британського уряду наведено такі заборонені до експорту в Росію товари та технології:
- товари та технології для здійснення "внутрішніх репресій";
- компоненти та технології для виробництва хімічної та біологічної зброї;
- морські вантажоперевезення та морські технології;
- технології та обладнання для нафтопереробки;
- авіапаливо та присадки для нього;
- додаткові технології та компоненти для ключових економічних галузей у рф.
Раніше до запровадження аналогічних фінансових обмежень вдалися США та ЄС. Зокрема, у березні американський президент Джо Байден підписав указ, який забороняє постачання до росії доларових банкнот. З початку березня експортувати банкноти євро до росії заборонив Євросоюз.
У відповідь на це Центробанк Росії після початку війни запровадив жорстке валютне регулювання. Банкам заборонили видавати клієнтам готівкові євро й долари, а також обмежили продаж готівкової валюти фізичним особам. Обмеження кілька разів пом'якшували, але обмеження на продаж готівкових доларів США та євро зберігаються до 9 вересня 2022 року.
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