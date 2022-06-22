За крок від дефолту: путін заборонив платити за зовнішніми боргами у валюті [ Редагувати ]
Президент росії володимир путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань з зовнішнього боргу рф у валюті.
Згідно з документом, зобов'язання за державними єврооблігаціями будуть визнані виконаними після оплати в рублях за курсом на внутрішньому ринку в день платежу.
Уряд має впродовж десяти днів обрати банки, які залучатимуть для платежів власникам держоблігацій.
Проблеми з обслуговуванням російського держборгу виникли після того, як США, Євросоюз та інші країни заморозили частину міжнародних резервів рф у рамках санкцій через вторгнення в Україну.
У квітні росія двічі розплатилася євробондами, незважаючи на санкції. 24 травня Мінфін США відмовився продовжити ліцензію, яка дозволяє росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу в доларах. Її термін дії закінчився 25 травня. Без цієї ліцензії Мінфін рф зможе провести виплату власникам міжнародних облігацій країни, якщо вони були номіновані в доларах.
У Мінфіні рф заявили, що проводитимуть виплати в рублях за допомогою механізму, аналогічного схемі оплати за російський газ.
Західні учасники ринку вважають це неузгодженою зміною валюти платежу і заявили, що рф готується оголосити дефолт. За словами голови Мінфіну рф Антона Силуанова, технічний дефолт, який загрожує росії, "жодним чином не вплине на економіку", а у країни достатньо валюти та ресурсів для виплат за держборгом.
Нагадаємо, що глава Єврокомісії назвала дефолт росії питанням часу.
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