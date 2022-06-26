У Києві знову лунають потужні вибухи [ Редагувати ]
Дим над столицею
Джерело: Українська правда
Джерело: Українська правда
У Києві пролунали декілька потужних вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.
Так жителі столиці на лівому березі міста чули два вибухи. На правому також, але з нижчою інтенсивністю, ніж це було вранці.
При цьому очевидці повідомляють про вибухи й у Київській області. Звуки також чули й у Бородянці.
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