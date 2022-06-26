У Києві пролунали декілька потужних вибухів. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Так жителі столиці на лівому березі міста чули два вибухи. На правому також, але з нижчою інтенсивністю, ніж це було вранці.

При цьому очевидці повідомляють про вибухи й у Київській області. Звуки також чули й у Бородянці.