Україна придбала 2900 німецьких протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador - ЗМІ [ Редагувати ]
Україна з власної ініціативи та за власний кошт придбала у німецького концерну Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українському уряді.
До України німецькі ПТРК надійшли двома партіями - 2300 і 576 одиниць. Крім того, ще в березні Київ уклав з DND контракт на 5100 ПТРК Matador, вартістю 25 млн євро.
RGW90 HH "Matador" - 90-міліметровий одноразовий ручний протитанковий гранатомет. Призначений для знищення укріплених вогневих точок супротивника. Здатний вражати цілі на відстані до 500 метрів. Його маса 8,9 кг, довжина - 1 метр.
RGW90 HH "Matador"
Нагадаємо, уряд Німеччини 21 червня опублікував список зброї, яку готується передати Україні. У ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і 54 бронетранспортери М113. З повних списком можна ознайомитися тут.
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