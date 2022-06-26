Україна з власної ініціативи та за власний кошт придбала у німецького концерну Dynamit Nobel Defense (DND) 2900 протитанкових ракетних комплексів RGW 90 Matador. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag із посиланням на джерела в українському уряді.

До України німецькі ПТРК надійшли двома партіями - 2300 і 576 одиниць. Крім того, ще в березні Київ уклав з DND контракт на 5100 ПТРК Matador, вартістю 25 млн євро.

RGW90 HH "Matador" - 90-міліметровий одноразовий ручний протитанковий гранатомет. Призначений для знищення укріплених вогневих точок супротивника. Здатний вражати цілі на відстані до 500 метрів. Його маса 8,9 кг, довжина - 1 метр.

RGW90 HH "Matador"

Нагадаємо, уряд Німеччини 21 червня опублікував список зброї, яку готується передати Україні. У ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, 7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і 54 бронетранспортери М113. З повних списком можна ознайомитися тут.