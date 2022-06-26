Туреччина не приєднуватиметься до санкцій, які Захід запровадив проти росії через вторгнення в Україну. Про це 26 червня повідомив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в ефірі телеканалу Haberturk.

За його словами, санкції проти рф завдадуть більше шкоди економіці Туреччини, ніж російській.

Ми не запроваджуємо санкції проти Росії після початку війни в Україні. Звичайно, ми повинні захищати інтереси нашої країни. Наші економічні відносини мають такий характер, що запровадження санкцій завдасть більше шкоди економіці Туреччини, ніж Росії. Ми зайняли чітку позицію. На даний час жителі Заходу також прийняли це... Ми маємо енергетичні відносини з Росією. Оскільки ми залежимо від іноземних джерел енергії, ми розвиваємо відносини з Росією так само, як і з Іраном.

Читайте також ЄС вперше підтвердив можливість санкцій проти російського золота

Західні країни продовжують запроваджувати санкції проти країни-агресора у відповідь на вторгнення в Україну. В Євросоюзі обговорюють сьомий пакет обмежувальних заходів. На саміті "Великої сімки", який проходить у Німеччині, також обговорюють нові санкції проти рф.