На Волині медики успішно провели дві трансплантації нирок від посмертного донора [ Редагувати ]
На Волині медики успішно провели дві трансплантації нирок від посмертного донора. Згоду на це дали родичі померлої. Нині врятовані чоловік і жінка у стабільному стані. Вони проходять курс реабілітації і дякують за шанс на нормальне життя. Про це далі.
Це коридор пошани для донора. Рідні жінки напередодні дали згоду на трансплантацію органів.
Михайло Загрійчук, завідувач відділення трансплантації органів:
Поступила в обласну лікарню кілька днів тому з дуже важким, несумісним із життям інсультом і проривом крові в шлуночкову систему головного мозку. Незважаючи на це, їй було виконано оперативне втручання командою нейрохірургів, і анестезіологи боролися до кінця... Родичі проявили, я вважаю, найгуманніший вчинок, який тільки можна зробити, і дали нам згоду.
Нирки донора стали порятунком для двох людей. 31-річний Тарас зареєструвався в листку очікування лише три тижні тому. І стільки ж перебував на гемодіалізі.
Тарас Шевченко, пацієнт із пересадженою ниркою:
Аналізи всі зашкалювали, і відразу підключили на катетера. - А раніше проблеми з нирками були? - Раніше проблеми з нирками були, але таких не було, щоб аж з ніг падав.
Пані Галина на гемодіалізі майже 3, 5 роки. У листку очікування - з квітня. І згідно з тестом на сумісність органів - вона теж підійшла як реципієнт.
Галина Коденчук, пацієнтка з пересадженою ниркою:
Слабкість була дуже. Я лежала довго в міській лікарні. Зріс креатинін дуже - і пільга була на діаліз.
Вилучені в донора органи ретельно обробляють у крижаній крихті й спеціальному розчині.
Антон Кувайцев, трансплантолог:
Треба виконати етапи судинної реконструкції, і все зайве, зайву жирову клітковину відчистити, добре розмити консервувальним розчином, і тоді ми будемо готові для безпечного вшивання реципієнтові.
Далі – трансплантація.
Задля трансплантації органів, уся медична команда працювала вночі. Операції тривали період майже на 15 годин.
Михайло Загрійчук , завідувач відділення трансплантації органів:
Це нове життя, це порятунок життя, і це велике щастя, бо дуже багато людей недочікуються, щасливі за них і низький-низький уклін доземний донорці і родичам.
Олекса Денисюк, трансплантолог, судинний хірург:
Кожна операція дозволяє нам удосконалити нашу техніку шиття, правильність накладання анастомозів, швидкість накладання анастомозів.
Нині стан Тараса й пані Галини стабільний.
Оксана Антонюк, старша медсестра відділення трансплантації органів:
Як себе почуваєте? - Отак (показує, що добре). - Супер почуває. На такий результат щоразу намагаємося виходити, щоби щодня пацієнти себе почували супер.
Щиро дякують за порятунок і самі пацієнти
Тарас Шевченко, пацієнт із пересадженою ниркою:
Дякуючи цим професіоналам, які щодня заходять, відвідують, розмовляють, допомагають, я відчуваю себе повноцінною людиною.
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