Протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Про це повідомляє The New York Times.

Видання, посилаючись на дані української розвідки, розмістило карту, на якій показано з яких напрямків і куди було завдано ракетних ударів по Україні 25-26 червня.

За даними розвідки, шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір росії.

У неділю російські війська здійснили перший напад на українську столицю за останні кілька тижнів. Представник командування ВПС України заявив, що ракети великої дальності були випущені з літаків, що летіли над Каспійським морем, яке знаходиться більш ніж за 1,4 км на південний схід від Києва.