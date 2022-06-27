Будівельники, слюсарі, автомеханіки, фармацевти та швеї. Більшість експертів стверджують, що саме робітничі спеціальності будуть найбільш затребувані, коли закінчиться війна. Тож навчальні заклади уже приймають заявки на навчання. Вступити можуть навіть переселенці, які втратили документи. Про тонкощі цьогорічної кампанії докладніше розкаже Олена Мендалюк.

До приймальної комісії профтехучилища черга ще з вулиці. А всередині заяву до вступу вже пише Тимур. Хлопець із Сєвєродонецька. Наприкінці березня евакуювався до Дніпра. В електронній формі зібрав усі документи та прийшов за професією. Хоче навчатися на слюсаря з ремонту колісно-транспортних засобів та водія категорій В та С.

Тимур Кулін – абітурієнт:

Мені подобатьється щось чинити, я люблю автотранспорт, я люблю водити, мені подобається це. Я вважаю, не треба занадто довго чекати я почну трішки раніше навчатися. Я вважаю, це мій шлях.

У профтехучилищі ще у травні почали приймати заяви на вступ. Серед усіх охочих, що їх подали, десята частина - переселенці.

Людмила Дзюкова - заступниця директора профтехучилища:

Виникають питання щодо документів освіти. На даний ммомент це вирішується питання на рівні департаментів, ті докумекнти, які є вже приймаємо, а ті, яких немає, працюємо зі службами у справах дітей. Працюємо з громадами, щоб допомогти зібрати документи.

Цьогоріч у навчальному закладі планують набрати майже 400 студентів. Уже зрозуміло, які спеціальності найбільш популярні.

Тетяна - секретарка приймальної комісії:

Зараз це, мабуть, будівельники, сварщики, це слюсари, це оформлювач вітрин, приміщень та будинків.

До того ж, профтехучилище вперше відкриває набір на новий фах - відновлювальна енергетика.

Сергій Зуєнко - старший майстер:

На даному обладнанні ми навчаємо професії майстер з монтажу та ремонту систем відновлювальної енергетики. Студенти будуть навчатися встановлювати, обслуговувати і ремонттувати даний тип обладнання. Далі у нас розміщені сонячні панелі на стелі і інвектори для перетворення постійної струму зміни струму мережі.

Просто в аудиторії встановили обладнання, за допомогою якого приміщення опалюється, вентилюється, подається гаряча вода.

Олександр Стрілець - директор профтехучилища:

Це потужний новий напрямок, тому працювати зможуть на підприємствах, які займаються проектуванням, монтажем, які займаються обслуговуванням, а це сотні тисячі фірм, які у нас будуть працювати в україні аби мати енергетичну незалежність .

На Дніпропетровщині працюють більше півсотні профтехучилищ. Заяви на вступ прийматимуть до кінця літа.

Любов Кравченко, керівниця управління науки, департаменту освіти і науки Дніпропетровської військової адміністрації:

Регіональне замовлення для підготовки кваліфікованих робітників більше як 7 тисяч осіб за бюджетний кошт, а для закладів фахової більше, як 5 тисяч осіб. Її і ми готові сприяти для того, щоб вони мали можливість обрати професію, вивчитися та працевлаштуватися.

Студентам-переселенцям вже підготували місця у гуртожитках, до того ж, вони отримуватимуть стипендію - тисячу двісті гривень. За умови гарного навчання.