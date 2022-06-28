Російські війська випустили вночі по Миколаєву близько 11 ракет, частину збила ППО. Також ворог обстріляв Очаків з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час відеозвернення.

За його словами, наслідки ракетних ударів по Миколаєву зараз уточнюються.

При цьому через обстріл Очакова, троє людей загинули, а ще шість отримали поранення.

"Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів", - розповів Кім.