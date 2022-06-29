Рідна солов’їна вже давно набула статусу надзвичайно мелодійної та красивої мови, яка, начебто, не створена для сварок. З одного боку - із цим важко не погодитись! Багато українців, особливо ті, хто тільки починає переходити на українську мову, помічають: іноді, вдаючись до лихослів'я, буває непросто швидко згадати альтернативу російським лайкам. Але у нас для вас новина (погана чи хороша - вирішуйте самі) - альтернатива, звісно ж, є! Адже, як то кажуть - добро повинно бути з кулаками. Більш того, запевняємо: багато з вас навіть не здогадувалися про існування таких красномовних українських лайок.

Цікавий факт: якщо замислитись, можна відстежити, що російські матюки частіше за все вдаються до генітальних та сексоцентричний порівнянь. Як відзначає авторка книги "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики" Леся Ставицька: за їхню основу зазвичай береться статевий акт, репродуктивні органи та особи, які мають різні сексуальні характеристики (оригінальне видання можна знайти в розділі Букіністика на сайті Віоліті). Щодо українських лайок — частіше за все вони "анального" спрямування - тобто пов’язані з актом дефекації та органами, як заі цей акт відповідають. Тобто, якщо вам треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, сміло використовуйте такі слова, як гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха).

Взагалі-то, психологи вважають, що нецензурна лексика (особливо під час війни та інших критичних ситуацій) виконує важливу функцію виразу сильних емоцій, які іноді не піддаються адекватному опису. В надзвичайних умовах наша психіка потребує нових слів, які в змозі описати рівень обурення тим, що відбувається. Саме тому, знаходячи їх, ми в якійсь мірі опановуємо свій стан.

Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами - згадайте, наприклад, твір "Кайдашева сім'я" Івана Нечуй-Левицького. А якщо треба "тут і зараз" - ловіть нашу підборку шедевральних українських лайок: