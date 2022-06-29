Як правильно лаятись українською [ Редагувати ]
Рідна солов’їна вже давно набула статусу надзвичайно мелодійної та красивої мови, яка, начебто, не створена для сварок. З одного боку - із цим важко не погодитись! Багато українців, особливо ті, хто тільки починає переходити на українську мову, помічають: іноді, вдаючись до лихослів'я, буває непросто швидко згадати альтернативу російським лайкам. Але у нас для вас новина (погана чи хороша - вирішуйте самі) - альтернатива, звісно ж, є! Адже, як то кажуть - добро повинно бути з кулаками. Більш того, запевняємо: багато з вас навіть не здогадувалися про існування таких красномовних українських лайок.
Цікавий факт: якщо замислитись, можна відстежити, що російські матюки частіше за все вдаються до генітальних та сексоцентричний порівнянь. Як відзначає авторка книги "Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики" Леся Ставицька: за їхню основу зазвичай береться статевий акт, репродуктивні органи та особи, які мають різні сексуальні характеристики (оригінальне видання можна знайти в розділі Букіністика на сайті Віоліті). Щодо українських лайок — частіше за все вони "анального" спрямування - тобто пов’язані з актом дефекації та органами, як заі цей акт відповідають. Тобто, якщо вам треба охарактеризувати якусь неприємну особу, предмет або ситуацію, сміло використовуйте такі слова, як гімно, гімно собаче, срака, гімнюк (гімнючка), засранець (засранка), серун (серуха).
Взагалі-то, психологи вважають, що нецензурна лексика (особливо під час війни та інших критичних ситуацій) виконує важливу функцію виразу сильних емоцій, які іноді не піддаються адекватному опису. В надзвичайних умовах наша психіка потребує нових слів, які в змозі описати рівень обурення тим, що відбувається. Саме тому, знаходячи їх, ми в якійсь мірі опановуємо свій стан.
Якщо треба поповнити свій словниковий запас оригінальними лайливими висловами - згадайте, наприклад, твір "Кайдашева сім'я" Івана Нечуй-Левицького. А якщо треба "тут і зараз" - ловіть нашу підборку шедевральних українських лайок:
- Напийся з гівна юшки!;
- Ми вас відфайдолимо!;
- Заший ротяку по саму сраку!;
- В сраці більше розуму маю, ніж ти в голові;
- А щоб тебе підняло і гепнуло (вертіло)!;
- А щоб твоєю мордою просо молотили!;
- А щоб тебе злидні обсіли!;
- Всрався, та й криво!;
- Ах ти ж когут общипаний!;
- Одною сракою на два базари;
- Морда — хоч пацюків бий!;
- Стули пельку (писок)!;
- Чого шкіришся?;
- Дідька лисого!;
- Ах ти москаль в сраку граний!;
- Кнур ефіопський;
- Бісова ковінька;
- Діждався сраної немочі;
- Зацідить в зуби;
- Пан хоче мати чудову гаму кольорів на обличчі?
- Ах ти свиняче рило!
- Най би тебе пранці з’їли
- Хто всравсь – невістка!
- Дурний як ціп!
- Чого балухи вилупив?
- Най тебе качка копне!
- А щоб тобі курка на ногу наступила!
- А щоб тебе грім побив!
- Відкрив рота як шпак сраку
- нездара (людина, яка не має таланту, здібностей. Незграбна людина)
- недолугий (безсилий, слабий, кволий фізично / не відповідає своєму місцю, призначенню і т. ін. )
- одоробло, одоробала (розм. великий, громіздкий предмет / незграбна людина)
- плюгавий (який викликає зневагу, огиду, непоказний, миршавий (про людину, підлий)
- погань (покидьки /те, що викликає у людини відразу, огиду)
- пришелепкуватий (нетямущий, безтолковий)
- скажений (хворий на сказ / має психічний розлад, божевільний)
- телепень (нерозумна, вайлувата людина; дурень, недотепа)
- тюхтій (вайлувата людина)
- шелепа (недотепа)
- шибеник ( той, хто повісився або кого повісили на шибениці / той, хто заслуговує шибениці; негідник)
- шляк (уживається як лайка, що виражає лихе побажання комусь)
- шмаркатий, шмаркач (той, у кого тече слиз із носа; зі шмарклями під носом)
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