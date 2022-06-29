Пошкоджене під час війни майно: чи повинні страховики виплачувати гроші [ Редагувати ]
Серйозним викликом для ринку є страхування воєнних ризиків. Про це повідомляє заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Якщо майно не було застраховане через воєнні ризики, то шкода, завдана йому в результаті воєнних дій, не визнається страховим випадком і не підпадає під покриття дії договору страхування.
За його словами, у такому випадку пошкоджене або втрачене майно відновлюватиметься коштом власників.
Таким є стандарт галузі, бо український ринок страхування дуже залежний від міжнародних перестраховиків. Вони є досить консервативними і не завжди готові включати подібні ризики до свого перестрахового покриття, зазначив заступник голови НБУ.
Як показує міжнародна практика, можливими варіантами вирішення цієї проблеми є залучення держави як гаранта, долучення донорів як цільової допомоги (компенсація частини премії, участь у відшкодуванні збитків) тощо, додав Ніколайчук.
Наразі Національний банк опрацьовує різні варіанти для створення відповідного сегменту страхового ринку.
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