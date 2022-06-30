Американська актриса Кемерон Діас зніметься в кіно після восьмирічної перерви та заяви "про завершення акторської кар'єри" в 2018 році. Про це повідомляє Variety.

49-річна кінозірка зніметься у комедійному бойовику Netflix "Знову в строю" (Back in Action) Сета Гордона.

Зйомки фільма розпочнуться наприкінці року. Про сюжет не повідомляється. Відомо, що у бойовику також зіграє Джеймі Фокс, який повідомив про повернення Камерон Діас у Twitter.

Актриса відповіла актору в своєму Instagram:

Джеймі Фокс, тільки ти можеш повернути мене до ладу! Дуже чекаю зйомок, це буде вибух!

Кемерон Діас і Джеймі Фокс

Кемерон Діас здобула популярність у 1990-х роках, зігравши в комедії "Маска" з Джимом Керрі.

Пізніше вона знялася в ряді успішних романтичних комедій, у тому числі "Весілля мого найкращого друга", «Дещо про Мері", "Ангели Чарлі" та "Шрек".

Також актриса знімалася у фільмах "Всі без розуму від Мері", "Ванільне небо", "Банди Нью-Йорка", та "Бути Джоном Малковичем". Після участі у комедії "Енні" (2014) Діас оголосив про припинення кар'єри.

Нагадаємо, що на початку 2020 року 47-річна Кемерон Діас вперше стала мамою.