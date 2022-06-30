На автозаправних станціях мережі WOG з 1 липня знімаються всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального. Про це повідомляє прес-служба компанії. Досі діяли ліміти у розмірі 20-40 літрів на добу.

З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG. Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE.

Також для власників картки PRIDE стає доступною купівля газу за готівку та банківські картки на тих АЗК, де відпуск пального відбувається виключно за безготівковий розрахунок.

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Нагадаємо, що в Україні з'явиться державна мережа АЗС.