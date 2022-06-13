Мережі АЗС оновили ціни на бензин: скільки коштує пальне [ Редагувати ]
Ситуація з пальним в Україні, як і раніше, нестабільна - водії годинами стоять у чергах, щоб заправитися, а ціни стабільно зростають.
Які повідомляє auto.ria, у таблиці представлені усереднені ціни на заправках по всій Україні та можуть відрізнятись у містах, залежно від регіону країни.
Бензин категорії А-95 та дизельне паливо є практично на всіх заправках України.
Мінімальна ціна бензину категорії А-95 на заправці Shell – 45,68 грн/л. На 3 гривні та 22 копійки дорожче за нього продають у компанії "UPG" за ціною 48,90 грн/л.
За найдорожчою ціною цей бензин можна придбати на заправках "Катрал", "Укргазвидобування" та "Маркет" - по 59 та 52 грн/л відповідно.
Дизельне паливо за мінімальною ціною продають на заправках "Авіас" та "Укрнафта" - по 55 грн/л.
На одну гривню дорожче за нього можна купити на заправці "UPG".
Найдорожче дизпаливо продають "Катрал" та "Маркет" - по 63 та 59 грн/л відповідно.
Автогаз є на п'ятьох заправках, його ціна коливається від 37 до 42 грн/л.
Бензин преміум-класу А-95+ є лише на заправках "БРСМ-Нафта", "ОККО" та "Катрал" за ціною 51,99, 52 та 59 грн/л відповідно.
Також чотири з представлених заправок пропонують водіям заправитися бензином А-92 - його ціна складе від 49 до 57 грн/л.
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