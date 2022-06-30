У четвер, 30 червня, роздрібні ціни на бензин в Україні, у порівнянні з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали. Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 56,96 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 40,61 гривень за літр (-0,44 гривень).