Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по торговому центру "Амстор" до 100 тис. грн. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії.

Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих.