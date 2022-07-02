Родинам загиблих у ТЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять по 100 тис. грн [ Редагувати ]
Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям постраждалих внаслідок російського ракетного удару по торговому центру "Амстор" до 100 тис. грн. Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії.
Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих. Робимо усе можливе щоб допомогти сім’ям загиблих.
Нагадаємо, 27 червня окупанти завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Щонайменше 19 людей загинули, 26 госпіталізовані. Рятувальники розібрали завали і виявили 29 фрагментів тіл.
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Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено 6 фрагментів тіл. З початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Загадом внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано
Офіційно відомо про 18-тьох загиблих, однак більше сорока є зниклими безвісти. Тож вочевидь жертв буде більше. Тіла, які дістають з-під завалів рятувальники - дуже понівечені. Бо люди фактично згоріли живцем...
Президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 125-го дня повномасштабної війни показав запис відеокамери, яка зафіксувала удар російської ракети по торговому центру "Амстор" у Кременчуці
Натепер 21 людину вважають зниклою безвісти внаслідок ракетного обстрілу Кременчука. 18 людей загинули, 59 постраждали. Ворог поцілив у торговельний центр "Амстор" напередодні. Усе, що відомо про трагедію на цей момент, ми зібрали в сюжеті.
У вівторок, 28 червня, з‘явились записи із камер відеоспостереження вчорашнього теракту, який влаштувала росія у місті Кременчук днем раніше
На даний час відомо про 13 загиблих, тіла яких дістали з-під завалів. За медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані, 1 людина від отриманих травм померла в лікарні. Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їх рідних.