Жертв могло бути менше, якби люди не проігнорували сигнал тривоги

Рятувальники продовжують розбирати завали ТРЦ в Кременчуку. Там триває пошук тіл загиблих. На зараз відомо про щонайменше 20-ть жертв, понад сорок людей вважаються зниклими безвісти й шістдесят постраждали. Сім'ям загиблих від ракетного удару - в міській раді пообіцяли виплатити компенсації по 50 тисяч гривень. А тим, хто постраждав і у лікарнях - по 25 тисяч.

Євген Онопрієнко з останньою інформацією з Кременчука далі.

Момент потрапляння ракети у торговельно-розважальний центр у Кременчуці зафіксували камери відеоспостереження, встановлені неподалік. На них видно - удар був таким сильним, що за пів кілометра від місця вибуху люди падали, хтось - стрибав у воду.

А ось - якою саме ракетою росіяни атакували будівлю. Її довжина - 12 метрів!

Після удару по торговельно-розважальному центру у Кременчуці росіяни традиційно стали вкидати у ЗМІ численні фейки, мовляв, поруч із ТРЦ - завод, де Збройні сили України нібито зберігали боєприпаси. Вони здетонували й розпочалася пожежа. Аналітики міжнародних видань детально проаналізували карту місцевості та відео з камер спостереження. Висновки вщент руйнують усі міфи російської пропаганди.

Мужчина с ребенком убегают. Прячутся за деревом. Видна выспышка от взрыва. Эти кадры сняты отсюда. Вот это место на карте. Если присмотреться, вдали виден густой черный дым. Это и есть место попадания первой ракеты. Если взглянуть на карту, то именно в этом направлении расположен ТРЦ "Амстор". То есть первый был по территории "Амстора", а потом - по территории завода.

Тим часом на місці трагедії у Кременчуці рятувальники досі розбирають завали. Весь день працювали в умовах 30-градусної спеки. Втім звітують, що обстежили вже понад три чверті площі ТРЦ. Офіційні дані щодо загиблих за добу майже не змінилися - знайдені тіла 18-тьох людей. Насправді ж - жертв трагедії вочевидь більше.

Олександр Хорунжий, речник ДСНС України:

Будівля знищена фактично повністю. Люди дуже сильно обгоріли. І важко виявити загиблих. Знаходимо навіть рештки людей. Проводиться опитування людей, всебічний збір інформації. І вже після цього будуть оприлюднені дані щодо безвісти зниклих.

Психологи на місці трагедії допомагають родичам, які не можуть знайти близьких. Людмила до останнього вірить - її донька жива!

Людмила Бригадиренко, жителька Кременчука:

Я не знаю, що з моєю донькою. В списках живих немає, ми здали в морг, там взяли ДНК, сказали неізвестно ще, нічого не знаю. Дитина була там. Сирена прозвучала, взрив був, я одразу їй подзвонила на мобільний, гудки йшли, вона не відповідала.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій також звітують, що під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит стався зсув - травми отримали двоє рятувальників, наразі вони в лікарні.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій укотре наголошують - жертв у Кременчуцькій трагедії могло бути менше, якби відвідувачі та працівники центру не проігнорували сигнал повітряної тривоги.

Олександр Хорунжий, речник ДСНС України:

Ми живемо в такий час, коли нехтування сигналами тривоги вартує життя. Пролунав відповідний сигнал - всі відразу повинні покинути будівлю і пройти до найближчого укриття.

Після трагедії у Кременчуці торговельно-розважальні центри Києва керівництво вирішило зачиняти на вхід під час повітряної тривоги. А на сайті президента України з'явилася петиція - побудувати на місці зруйнованого центру - меморіал загиблим.