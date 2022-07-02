Поблизу окупованого Токмака у Запорізькій області відбувся словесний конфлікт між російськими військовослужбовцями, який переріс у збройну сутичку, внаслідок якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.

Нагадаємо, що за даними розвідки, у Херсонській та Запорізькій областях окупанти планують "референдуми" 11 вересня.