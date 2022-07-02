На Запоріжжі окупанти влаштували перестрілку між собою: 4 загиблих, 10 поранені [ Редагувати ]
Поблизу окупованого Токмака у Запорізькій області відбувся словесний конфлікт між російськими військовослужбовцями, який переріс у збройну сутичку, внаслідок якої загинуло 4 та отримали поранення близько 10 окупантів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
За інформацією української розвідки, на тимчасово окупованих територіях збільшується кількість збройних сутичок між окупаційними військами. Банальною причиною їх є міжетнічні конфлікти та розподіл награбованого майна українців. Під впливом алкогольного та наркотичного сп’яніння учасники конфліктів зі зброєю захищають награбоване.
Нагадаємо, що за даними розвідки, у Херсонській та Запорізькій областях окупанти планують "референдуми" 11 вересня.
по темі
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та росією. Україна повернула тіла 35 своїх захисників
Україна та росія провели черговий обмін полоненими в Запорізькій області
Російські окупанти планують організувати так звані "референдуми" про створення квазіреспублік на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей 11 вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву
Українські військові наблизились до кордонів Херсона, а на Запорізькому напрямку посунули лінію фронту на 10 км південніше. Про це повідомив Мелітополя Іван Федоров
СБУ опублікувала радіоперехоплення телефонної розмови одного з окупантів, який скаржиться дружині, що командири його підрозділу відмовились брати участь у бойових діях і залишають вояків напризволяще