російські війська вдарили по Харкову ракетами і РСЗВ [ Редагувати ]
Вранці 2 липня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Харкову, а також обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в телемарафоні.
За його словами, близько 04:00 противник вдарив ракетами по Немишлянському району, обійшлося без постраждалих.
"Крім того, працювали реактивні системи залпового вогню "Смерч" і "Ураган". Якщо ми говоримо про область, то були нанесені удари по Харківському району, по Чугуївському району. У Золочівському районі ворог "демілітаризував" дитячий садок. Крім того, по Лозівському району були нанесені удари", - зазначив він.
Він також попередив жителів про те, що на удари з РСЗВ доводиться реагувати по ходу, тому гуляти по Харкову не варто.
по темі
Станом на ранок суботи, 2 липня, у Харкові лунають потужні вибухи
Українські спеціалісти продовжують посилювати захист Харкова
У Харкові ввечері 28 червня пролунало два ракетних вибухи. Після другого прильоту в південній частині міста спалахнула пожежа
За попередніми даними в результаті обстрілу постраждали щонайменше п'ять осіб
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 27 червня загинуло щонайменше 4 людини, 19 отримали поранення, з них 4 дитини. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов