Росіян у центрі немає, все вирішиться протягом доби-двох - Арестович про Лисичанськ [ Редагувати ]
Станом на вечір 2 липня 2022 року російські війська не захопили Лисичанськ (Луганська область). Але ситуація вирішиться протягом найближчих днів.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".
"Немає їх в центрі Лисичанська, вони не взяли його під контроль, вони на південних околицях Лисичанська. Намагаються вести бої, потрапляють під роздачу наших військ", - зазначив він.
За його словами, противнику вперше вдалося невеликими силами Сіверський Донець з півночі і опинитися в Привіллі на північно-західній околиці Лисичанська.
"Таким чином, ситуація дійсно стала загрозливою, вирішиться вона протягом доби-двох, стане зрозуміло, що там і до чого", - додав Арестович і уточнив, що розв'язка буде ясною вже до понеділка, 4 липня.
Він також додав, що в разі захоплення міста російські війська будуть просуватися звуженим фронтом зі збільшеною щільністю військ.
Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Лисичанськ нібито вже повністю окуповано.
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