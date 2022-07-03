Війська рф завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області [ Редагувати ]
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Російські бомбардувальники завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Про це повідомляє ОК "Південь" в Telegram.
"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбових удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.
Пізніше окупанти з винищувача Су-30 завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області. Обстріл був здійснений ракетою х-31.
В результаті ракета потрапила в господарську будівлю прибережної бази відпочинку.
"Значних руйнувань і загорянь не виникло, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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