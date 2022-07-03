РФ завдала ударів по острову Зміїний і Одеській області Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine

Російські бомбардувальники завдали ударів по острову Зміїний та Одеській області. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Про це повідомляє ОК "Південь" в Telegram.

"Продовжуючи демонстрацію "доброї волі", ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали два бомбових удари по острову Зміїному", - йдеться в повідомленні.

Пізніше окупанти з винищувача Су-30 завдали ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області. Обстріл був здійснений ракетою х-31.

В результаті ракета потрапила в господарську будівлю прибережної бази відпочинку.

"Значних руйнувань і загорянь не виникло, загиблих і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.