Внаслідок нападу акули в єгипетській Хургаді загинула друга туристка. Про це повідомило Міністерство довкілля Єгипту, передає Daily News Egypt.

Подробиці про особистість не наводяться. Заява єгипетських властей виглядає так:

Міністр навколишнього середовища Ясмін Фуад одразу після отримання інформації про напад акули на двох жінок, які плавали в районі курорту Сахль-Хашиш у Хургаді, доручила сформувати робочу групу фахівців заповідників Червоного моря. Фахівці вивчають обставини інциденту з метою точно встановити причини поведінки акули, що спричинила загибель двох жертв. Міністерство приносить співчуття сім'ям двох жертв.

Про першу загиблу - 68-річну громадянку Австрії, яка була одружена з громадянином Єгипту - стало відомо 2 липня. Жінка втратила руку та ногу. Дорогою до лікарні вона померла від больового шоку. Відпочивальники зняли трагедію на відео.

У Хургаді останні кілька років не фіксувалося випадків нападу акул на людей. Один із найвідоміших - напад акули на 12-річного хлопчика з України в Шарм-еш-Шейху в 2020 році. Тоді дитина втратила руку.