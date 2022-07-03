У Хургаді внаслідок нападу акули загинула друга жінка (відео) [ Редагувати ]
Внаслідок нападу акули в єгипетській Хургаді загинула друга туристка. Про це повідомило Міністерство довкілля Єгипту, передає Daily News Egypt.
Подробиці про особистість не наводяться. Заява єгипетських властей виглядає так:
Міністр навколишнього середовища Ясмін Фуад одразу після отримання інформації про напад акули на двох жінок, які плавали в районі курорту Сахль-Хашиш у Хургаді, доручила сформувати робочу групу фахівців заповідників Червоного моря.
Фахівці вивчають обставини інциденту з метою точно встановити причини поведінки акули, що спричинила загибель двох жертв. Міністерство приносить співчуття сім'ям двох жертв.
Про першу загиблу - 68-річну громадянку Австрії, яка була одружена з громадянином Єгипту - стало відомо 2 липня. Жінка втратила руку та ногу. Дорогою до лікарні вона померла від больового шоку. Відпочивальники зняли трагедію на відео.
У Хургаді останні кілька років не фіксувалося випадків нападу акул на людей. Один із найвідоміших - напад акули на 12-річного хлопчика з України в Шарм-еш-Шейху в 2020 році. Тоді дитина втратила руку.
по темі
Напад акули стався у районі курорту Сахл-Хашиш. У результаті жінка втратила руки та ноги, вона померла у лікарні. Загибла була 68-річною громадянкою Австрії, яка останнім часом постійно мешкала в Єгипті.
З 1 липня візовий центр Бельгії прийматиме заяви лише на студентські візи, робочі візи, візи для возз'єднання сім'ї від заявників, які планують прибути до країни до 31 серпня. Це означає, що візовий центр Бельгії перестане приймати заяви на отримання короткострокової візи, тобто на перебування менше ніж 90 днів
Гадюки не переносять різких запахів, тож запахи часнику, туалетної води, нашатирю та всіх видів гербіцидів відлякують цих змій. Гадюки не переносять різких запахів, тож запахи часнику, туалетної води, нашатирю та всіх видів гербіцидів відлякують цих змій
В Індії слон до смерті затоптав 70-річну жінку, після чого напав на її тіло під час церемонії поховання. Зоологи вважають, що агресія тварини спричинена гоном. Коли слони готові до розмноження, рівень тестостерону зростає в десятки разів. Великі тварини стають дуже агресивними і навіть жорстокими щодо людей
На Київщині під Макаровом в ямі зі сміттям знайшли собаку, якого побили окупанти. Пса обклали вибухівкою та залишили помирати. Люди хотіли його витягти, але їм пощастило помітити, що песик був замінований