Гарячими на Донеччині є Слов'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки

Після важких боїв Збройні Сили України відійшли з Лисичанська. Рішення ухвалили задля збереження життя українських захисників - повідомляє Генштаб. До цього наші бійці підбили колону техніки окупантів на околицях міста.

Масованого обстрілу зазнав Слов'янськ. Влучання - у місцевий ринок та приватний сектор. Відомо про 6 загиблих, зокрема, одну дитину та 15 поранених. Під вогнем російських Смерчів місто Краматорськ - його обстріляли двічі. Євген Соломін збирав новини зі східного фронту.

Ця колона російської техніки не доїхала до Лисичанська. Наші Збройні сили її розбили на околицях міста.

У самому місті - гарячі бої. Окупанти північніше Лисичанська здолали Сіверський Донець, захопили Привілля та територію нафтопереробного заводу. Просунулися вглиб міста.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Орки несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верхньокам'янці та продовжують знищувати населені пункти.

Окупанти кинули на Лисичанськ багато сил та зброї. Якщо в Сєвєродонецьку після місяця вуличних боїв є вцілілі житлові будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську за тиждень-півтора боїв знищене практично все.

Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України відійшли із займаних позицій і рубежів. "Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід. Ми повернемося і неодмінно переможемо!", - про це повідомив Генштаб.

Американський інститут дослідження війни (ISW):

Якщо росіянам вдасться захопити Луганщину, окупаційні війська спробують взяти Сіверськ і лише потім розпочнуть захоплення Слов'янська та Бахмута Донецької області. Відхід українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик миттєвого оточення, українські сили можуть продовжити звільнення з боями на кордоні біля траси E40 зі Слов'янська до Бахмута.

Дотепер з території Лисичанська та навколишніх сіл можна було виїхати за на підконтрольну Україну територію. Тепер можливості для тихої евакуації немає. І не буде щонайменше 3 наступні доби.

За добу на території Луганської області зафіксовано майже два десятки обстрілів з різного виду зброї по Лисичанську, Золотарівці та Білогорівці. Є поранені місцеві мешканця, зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, торговельні заклади. Всі факти злочинів документують правоохоронці, це стаття "порушення законів та звичаїв ведення війни".

На окупованих територіях Луганщини наші Збройні Сили провели кілька успішних операцій у Ровеньках та Попасній.

Слов'янськ в неділю орки перетворили на пекло. Ракети летіли на голови містян.

Вадим Лях, начальник Слов'янської міської військової адміністрації:

Найбільший обстріл Слов'янська за останній час! До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та убитих.

Цього разу як об'єкт для денацифікації орки обрали велелюдний - ринок у Слов'янську. Під час удару тут були і продавці, і покупці.

Погибло двое родителей. У них осталось два ребенка - 14 и 20 лет. Тот, что 20 лет лежит в больнице, тот, что 14 с бабушкой. У них все сталось на глазах: отцу оторвало голову, маму осколком задело.

Частина ракет приземлилися на житловий сектор.

У місцях потрапляння російських снарядів виникли зо два десятки пожеж.

Унаслідок бомбардування Слов'янська рашистами відомо про шістьох убитих та п'ятнадцятьох поранених людей. Серед загиблих є ціла родина: батько, мати та 12-річна дівчинка. Вони щойно вийшли з машини й крокували до свого будинку, коли поряд упала рашистська ракета.

Ракетних ударів завдали російські нацисти й по Краматорську, гатили по місту зі "Смерчів".

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги у житловому районі. На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці. Росія - країна-терорист. За усі її злочини буде відплата.

Гарячими на Донеччині є Слов'янський, Бахмутський та Авдіївський напрямки. Ворог їх обстрілює з усіх видів зброї.

Олександр Штупун, речник Генштабу Збройних сил України:

Українські підрозділи відбили штурм в районі Пасіка-Долина. На Краматорському напрямку противник форсував річку Сіверський Донець і намагається заволодіти та розвинути успіх в районі Білогорівки.

Евакуація як ніколи є актуальною. Адже лінія фронту є динамічною, а бомбардування росіянами мирних громадян лише посилюються. Тож і військові, і волонтери закликають українців виїжджати туди, де безпечніше.