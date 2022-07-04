Президент Казахстану пообіцяв Європі допомогти з нафтою та газом [ Редагувати ]
Фото: ТАСС
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв Європі допомогти з нафтою та газом.
Під час розмови з президентом Європейської Ради, Токаєв зазначив, що Казахстан готовий використати свій "вуглеводневий потенціал" для стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.
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