Кабмін опублікував інструкцію, як вступити до ВИШів абітурієнтам з окупованих територій [ Редагувати ]
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опублікувало інструкцію про те, як вступити до ВИШів випускникам, які мешкають або прописані на територіях, де тривають бойові дії або перебувають під окупацією.
Для таких абітурієнтів передбачено спрощену схему надходження:
- Потрібно обрати навчальний заклад, зареєструвати електронний кабінет вступника.
- Подати до приймальної комісії закладу документ, який підтверджує реєстрацію на особливо небезпечній території нарівні з іншими документами. Документи можна подати в електронній формі.
- Можна пройти у вибраному ВНЗ індивідуальну усну співбесіду чи творчий конкурс під час вступу на бюджетні місця. За зверненням вступника такі співбесіди можуть бути проведені дистанційно.
- Після прийому до ВИШу необхідно укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.
- Реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних для цього документів розпочинається з 1 липня.
- Прийом заяв та документів триває з 29 липня для заяв в електронній формі. Прийом документів закінчується о 18:00 8 серпня.
- Індивідуальні усні співбесіди проходитимуть до 16 серпня включно, а в порядку додаткового набору - до 30 вересня.
- Терміни реєстрації для участі у творчих конкурсах на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія ВНЗ та оприлюднить на офіційному сайті.
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