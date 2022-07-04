Лекції – з окопів та захист диплому – з фронту: як українці виконують 53 статтю Конституції

За ці 4 місяці війни ми навчилися бути громадянами. Приміром, читати лекції студентам - з окопів у перервах між боями, як професор Федір Шандор. Або захищати диплом онлайн, з передової, як студент Ігор Рижак. І тим самим - виконувати 53 статтю Конституції.