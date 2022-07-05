У фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука 21 червня 2022 року народилася донька. Про це повідомила представниця гурту Вікторія Хоменко.

Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир". Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.

Нагадаємо, що 19 червня 2021 року у музиканта народився син Іван. У червні 2021 року стало відомо, що Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонарьовою після 20 років шлюбу.