У Святослава Вакарчука народилася донька [ Редагувати ]
У фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука 21 червня 2022 року народилася донька. Про це повідомила представниця гурту Вікторія Хоменко.
Дівчинку назвали Соломія. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир".
Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію. А також просять з повагою поставитися до їх рішення та права на приватне життя.
Нагадаємо, що 19 червня 2021 року у музиканта народився син Іван. У червні 2021 року стало відомо, що Святослав Вакарчук розлучився з Лялею Фонарьовою після 20 років шлюбу.
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