В США на газовому заводі пролунав вибух [ Редагувати ]
У США, в Оклахомі, стався вибух на газовому заводі, поліція евакуювала жителів. Про це повідомляє ABC News.
НП сталася на заводі зрідженого природного газу (СПГ) OneOk в місті Медфорд.
За попередніми даними, постраждалих немає. Жителі сусідніх будинків евакуйовані.
Інші подробиці події не наводяться.
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