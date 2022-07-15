15 липня у Вінницькій області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару. Ворог підступно вбив 23-х людей, хоча насправді жертв може бути більше. Адже поранених більше сотні, і частина у важкому стані. Ще близько сорока осіб шукають, вони не виходять на зв'язок і рідні бояться найстрашнішого.

Це відео з камери спостереження на вулиці оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Сонячний день, люди, які йдуть у справах чи їдуть на велосипедах. Аж раптом - усе здригається, велосипедисти падають, на них летять уламки. Інші кадри опублікував журналіст Андрій Цаплієнко. Звичайна невеличка кав'ярня, жінка розраховується за свій напій. Проте випити кави не вийшло - гупають двері, летять пляшки, і відвідувачка, і продавчиня падають долі. А далі - темрява.

Хронологію страшного дня у Вінниці розкажуть мої колеги.

Потрощені дахи, вигорілі приміщення, все довкола сіре від кіптяви. Такий вигляд має центр Вінниці - після ударів рашистських ракет.

Сергій Гайдиш, керівник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону Гу ДСНС України:

Було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр". Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети шість метрів, 20 см. Бойова частина 450 кілограм. Ракета має свої особливості. Вона може огибати рельєфи місцевості та огибати відомі ворогу системи ППО.

Крилаті ракети типу "Калібр" влучили у паркувальний майданчик біля будинку побуту. Це дев'ятиповерхове офісне приміщення, довкола якого - житлові будинки. У мить трагедії на площі, прилеглих вулицях, у будівлі й медцентрі, навіть у машинах поряд - було повно людей!

Юрій Ігнат, речник Командування Повітряних сил ЗСУ:

Російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря з підводного човна фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітними ракетними військами повітряних сил. Уражено цивільні об'єкти. Це площа де було зазвичай багато людей. Де гуляли люди з дітьми.

На землі - закривавлені жертви. Скрізь чути - крики розпачу та звуки сирен.

Інформація про кількість загиблих постійно змінюється, та вже точно відомо: щонайменше троє убитих - діти. Страшні кадри з покривленим візочком та понівеченою дитиною - облетіли світові ЗМІ. За мить до трагедії мама з маленькою Лізою прямувала на заняття. Ірина зафільмувала свою дівчинку ще живою.

Жінку забрали в реанімацію, а її донечка - померла на місці.

Понад сто людей поранені, у лікарні потрапили - 64 людини. Стан половини - тяжкий!

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

З 34 важких - є троє діток також. Характер уражень - це опіки, осколкові травми, вибухо-мінні травми. Всі вони знаходяться в лікарнях міста Вінниці. Тут достатньо і медперсоналу, і крові, і всього необхідного обладнання.

Вщент згоріли приватний медцентр та з півсотні автомобілів. У десятках будинків довкола - вибиті вікна. Неподалік від місця влучання ракет був запланований концерт за участі зірок шоубізнесу.

Мав відбутися благодійний концерт на підтримку України у Вінниці. Ми мали зустріч з організаторами заходу в місці попадання ракети. Нас врятувало 10 хвилин часу.

Та лихо доля відвела далеко не від усіх учасників запланованого концерту.

Роксолана, співачка:

Частина наших музикантів знаходилася на головній площі. Всі вони ранені. Двоє з них зараз борються за свої життя в операційних. Звісно всі виступи й концерти скасовані. І ми молимося за життя усіх, хто сьогодні постраждав.

Рятувальники продовжують розбирати завали. У місті працює гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти. Майже 40 людей, які, ймовірно, перебували поблизу місць влучання ракет, нині не виходять на зв'язок. Їхні пошуки тривають. Ракетний обстріл Вінниці кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Слідчі вже опитують кількадесят людей. Серед них сподіваються знайти корегувальника вогню.