Директор ЦРУ прибув з неоголошеним візитом до Вірменії [ Редагувати ]
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс прибув із неоголошеним візитом до Єревану. Про це повідомляє прес-служба уряду Вірменії.
В Єревані глава ЦРУ провів переговори з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Вони обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, зокрема ситуацію на Південному Кавказі.
25 травня влада США запропонувала Вірменії допомогу в делімітації кордону з Азербайджаном.
Нагадаємо, що відносини Вірменії та Азербайджану загострилися у вересні 2020 року. Тоді в Нагірному Карабаху вперше з 1994 року розпочалися повномасштабні бойові дії. З листопада 2020 року сторони працюють над мирною угодою.
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