Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс прибув із неоголошеним візитом до Єревану. Про це повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

В Єревані глава ЦРУ провів переговори з прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном. Вони обговорили питання міжнародної та регіональної безпеки, зокрема ситуацію на Південному Кавказі.

25 травня влада США запропонувала Вірменії допомогу в делімітації кордону з Азербайджаном.

Нагадаємо, що відносини Вірменії та Азербайджану загострилися у вересні 2020 року. Тоді в Нагірному Карабаху вперше з 1994 року розпочалися повномасштабні бойові дії. З листопада 2020 року сторони працюють над мирною угодою.