Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував засідання російської Держдуми, яке відбулося 15 липня. Про це він написав у Twitter.

15 липня. В таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги - останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. Білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо російська челядь завжди має бути в тонусі.

Російські пропагандисти напередодні засідання Держдуми заявляли, що вона має ухвалити якісь "доленосні рішення" щодо війни в України. Водночас були ухвалено лише кадрові рішення, зокрема відставка Рогозіна, який з 2018 року керував "Роскосмосом" і запам'ятався лише епічними суперечками з Ілоном Маском Twitter.

Нагадаємо, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні парламенту нещодавно заявив, що США варто пам'ятати, що Аляска колись належала Росії.