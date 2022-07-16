"Спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий": у Зеленського прокоментували засідання Держдуми [ Редагувати ]
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував засідання російської Держдуми, яке відбулося 15 липня. Про це він написав у Twitter.
15 липня. В таборі завжди все за розкладом. Дешеві театральні інтриги - останній спосіб напустити пилу й приховати, що король давно "голий". У Росії анонсують, що Дума до осені не раз збереться на засідання. Білорусь продовжує навчання. Навіщо? Бо російська челядь завжди має бути в тонусі.
Російські пропагандисти напередодні засідання Держдуми заявляли, що вона має ухвалити якісь "доленосні рішення" щодо війни в України. Водночас були ухвалено лише кадрові рішення, зокрема відставка Рогозіна, який з 2018 року керував "Роскосмосом" і запам'ятався лише епічними суперечками з Ілоном Маском Twitter.
Нагадаємо, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні парламенту нещодавно заявив, що США варто пам'ятати, що Аляска колись належала Росії.
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