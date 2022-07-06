"Нам есть что возвращать": спікер Держдуми нагадав США про Аляску [ Редагувати ]
Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на засіданні парламенту заявив, що США варто пам'ятати, що Аляска колись належала Росії. На його думку, Сполученим Штатам потрібно про це згадувати, "коли вони намагаються розпоряджатися" ресурсами РФ за кордоном.
Порядочность не означает слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее территории - Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать.
З 1799 по 1867 рік Аляска управлялася Російсько-американською компанією - напівдержавною торговою колоніальною організацією Російської імперії. Аляску вирішили продати після Кримської війни. Договір про продаж Аляски США підписали у березні 1867 року у Вашингтоні.
Нагадаємо, що раніше у Держдумі назвали божевільну умову закінчення війни в Україні.
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