Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска з 53 інтернет-супутниками Starlink стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Усі супутники були успішно виведені на навколоземну орбіту, повідомляє SpaceX.

Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення.

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Starlink - глобальна супутникова система, яку розгортає SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення Ілон Маск передав до України кілька партій терміналів Starlink для забезпечення інтернетом військових і органи влади.

На початку червня Starlink отримала ліцензію оператора в Україні.