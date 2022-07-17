SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink (відео) [ Редагувати ]
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска з 53 інтернет-супутниками Starlink стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.
Усі супутники були успішно виведені на навколоземну орбіту, повідомляє SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/ACGocFFr5F— SpaceX (@SpaceX) July 17, 2022
Нова партія супутників розширить можливості широкосмугового доступу для відеодзвінків і потокового мовлення.
Starlink - глобальна супутникова система, яку розгортає SpaceX для забезпечення високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
Нагадаємо, що з початку російського вторгнення Ілон Маск передав до України кілька партій терміналів Starlink для забезпечення інтернетом військових і органи влади.
На початку червня Starlink отримала ліцензію оператора в Україні.
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