На фронті загинув відомий телеведучий [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами на фронті загинув ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов. Про загибель Гуламова на його сторінці у Facebook повідомили друзі та колеги.
Обставини його загибелі не повідомляються.
Карім Гуламов до війни він працював ведучим хіт-параду на телеканалі М1. Він ветеран АТО у складі Сил спецоперацій ЗСУ, служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій, що дислокувався в Очакові Миколаївської області.
З 2018 по 2021 рік працював ведучим "Воєнного хіт-параду" на телеканалі М2. У перші дні збройного вторгнення Росії він знову пішов на фронт. До свого 35-річчя Гуламов не дожив 9 днів.
Карім Гуламов
Нагадаємо, що на початку липня на Донбасі загинув ексфутболіст "Динамо" та "Ворскли" Сергій Баланчук.
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