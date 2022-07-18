У боях з російськими окупантами на фронті загинув ведучий телеканалу М2 Карім Гуламов. Про загибель Гуламова на його сторінці у Facebook повідомили друзі та колеги.

Обставини його загибелі не повідомляються.

Карім Гуламов до війни він працював ведучим хіт-параду на телеканалі М1. Він ветеран АТО у складі Сил спецоперацій ЗСУ, служив у 73-му морському центрі спеціальних операцій, що дислокувався в Очакові Миколаївської області.

З 2018 по 2021 рік працював ведучим "Воєнного хіт-параду" на телеканалі М2. У перші дні збройного вторгнення Росії він знову пішов на фронт. До свого 35-річчя Гуламов не дожив 9 днів.

Карім Гуламов

Нагадаємо, що на початку липня на Донбасі загинув ексфутболіст "Динамо" та "Ворскли" Сергій Баланчук.